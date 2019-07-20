أدريان لوبيز يتعاقد مع اوساسونا الإسبانى

أعلن نادي اوساسونا الإسباني اليوم الثلاثاء تعاقده مع ادريان لوبيز مهاجم المنتخب الإسباني.



وانضم لوبيز البالغ من العمر 31 عاما إلى اوساسونا بعد انهاء عقده مع بورتو البرتغالي الذي قضى معه المواسم الثلاثة الماضية.



ويمتد تعاقد لوبيز لاعب اتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا السابق، مع اوساسونا لموسم واحد فقط ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 25 مليون يورو.



وتعاقد بورتو مع لوبيز مقابل 11 مليون يورو لكن اللاعب لم ينجح في التألق في الدوري البرتغالي وتمت إعارته إلى فياريال وديبورتيفو.