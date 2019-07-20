السعودية تؤمن الحج بـ5 آلاف كاميرا

أعلنت قيادات قوات أمن الحج، جاهزيتها لتحقيق أمن وسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام، مشيرة إلى تفاصيل عدد من الخطط الرئيسية لتأمين الحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء سعيد بن سالم القرني، أن جميع المؤشرات الأمنية لموسم حج هذا العام 1440 هجرية، حتى هذه اللحظة إيجابية، لافتا إلى أن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج استكملت للوصول إلى موسم حج مميز.



وأوضح أن هناك خططا مساندة تتمثل في خطة إدارة مركز القيادة والسيطرة والمتابعة الجوية، موضحا أنه يعتمد على إدارة حركة المركبات أو المشاة على 3 أدوات تفيد في التنبؤ بأي مخاطر تحيط أي مرحلة من مراحل التصعيد أو النفرة وإشعار القيادات الموجودة على أرض الواقع لتلافيها.



وتتمثل هذه الأدوات في المراقبة الفنية "التليفزيونية "، وكذلك العنصر البشري المتمثل في القوات الأمنية المنتشرة في كل جزء من أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بين مكة والمدينة إلى جانب المتابعة الجوية من خلال رحلات الطيران المجدولة على مدار الساعة والتي تعمل في مجملها في تمكين العاملين في الميدان من إدارة حركة المركبات والحشود بكل كفاءة واقتدار.



وأفاد بأن إجمالي عدد الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من 5 آلاف كاميرا توفر تغطية شاملة لكل موقع يمر عليه الحجاج، لافتا إلى أن مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام مجهز بأحدث التقنيات لنقل أدق التفاصيل للقيادات الميدانية.