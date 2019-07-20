إحالة مسجل للجنايات لتشويهه وجه عاطل

أمرت نيابة المرج الجزئية إحالة مسجل لمحكمة الجنايات لتشويهه وجه عاطل بسلاح أبيض لخلافات نشبت بينهما بمنطقة المرج.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5396 لسنة 2019، أن المتهم هو "سامح. ص"، مسجل في قضايا سرقة، واعترف المتهم أمام النيابة بتشويهه وجه "محمد. ف"، عاطل بالسلاح الأبيض بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام المجني عليه بسبه وصعقه أرضا وطلب منه عدم التخطي بالمنطقة مرة أخرى بدون أي أسباب واضحة له.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفي اليوم الواحد يفيد بوصول عاطل مشوه وجهه بالسلاح الأبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.