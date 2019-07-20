صادرات نفط إيران تهبط إلى 100 ألف برميل يوميا في يوليو

هبطت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في يوليو؛ نظرا للعقوبات وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات الناقلات؛ لتتعمق خسائر الإمدادات العالمية.



ووفقًا لـ"رويترز" أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعدما انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.



وبهدف خفض مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، أنهت واشنطن في مايو إعفاءات من العقوبات كانت تمنحها لمستوردين للخام الإيراني.



وقال المصدر الذي يرصد التدفقات: "إن إيران صدرت نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو، بينما أظهرت بيانات من رفينيتيف أيكون أن شحنات النفط الإيراني بلغت 120 ألف برميل يوميا، إذا جرى حساب المكثفات وهي نوع من الخام الخفيف".

