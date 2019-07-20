لاعب منتخب لبنان: سوء الحظ وراء خسارتنا أمام العراق

أكد حسن معتوق، لاعب وقائد منتخب لبنان الأول، أن الخسارة أمام العراق، لم تعكس الأداء الحقيقي للاعبي منتخب الأرز.



واقتنص العراق فوزًا صعبًا، من لبنان بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كربلاء في افتتاح بطولة غرب آسيا للرجال 2019.



وقال معتوق في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إن عامل المناخ صعّب من المهمة على منتخب لبنان، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده قدم شوط أول مميز، لكن سوء الحظ وقف عائقًا أمام تسجيل الأهداف.



وأضاف "لم نكن نستحق الخسارة أمام العراق في الافتتاح، لكن يمكننا التعويض في باقي المباريات وتقديم نتائج أفضل".



وأوضح معتوق، أن اللعب على أرض كربلاء يعني الكثير للبنان وجماهيره، حيث إنهم سعداء في العراق، مشيدًا بالتنظيم المميز للبطولة، آملا أن تكون باقي المباريات بنفس مستوى التنظيم.