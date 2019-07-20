السيسي عن الإصلاح الاقتصادى: "كنا على وشك الانهيار"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإصلاح الاقتصادي بدأ في ظل ظروف صعبة للغاية أمنيًا واجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا، موجهًا حديثه للمصريين: "لا بد ألا ننسى أين كنا في الماضي.. كنا على وشك الضياع والانهيار".



وقال السيسي، إننا بعد 5 سنوات بفضل الله والمصريين أصبحنا فى موضع آخر أفضل مما سبق بكثير.



وأضاف أن وزارتي الإسكان والنقل والقوات المسلحة، نفذت 8 آلاف كيلو متر طرق بهدف تحسين البنية التحتية وشبكة الطرق في مصر.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



ومن المقر أن يشهد المؤتمر غدًا الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.