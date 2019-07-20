ترامب يبحث مع الزعيم المنغولي اتفاق بشأن التجارة والمعادن النادرة

أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث مع نظيره المنغولي خلتماجين باتولجا التوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي وسوف يبحثان توجيه استثمارات أمريكية في الرواسب المعدنية واستخراج المعادن النادرة في منغوليا.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيسين سيناقشان أيضا طرق التجارة التي تتجنب الصين.

يشار إلى أن ترامب سيستضيف رئيس منغوليا يوم غد الأربعاء.