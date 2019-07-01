ارتفاع أسعار الذرة اليوم
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:10 ص
طارق عتمان - هويدا سعيدطباعة
ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، مع ارتفاع درجات الحرارة.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس بنحو 4% ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة مسجلا 410.88 دولار للطن.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
ويمثل الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الاعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس بنحو 4% ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة مسجلا 410.88 دولار للطن.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.
ويمثل الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الاعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.