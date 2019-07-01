ارتفاع أسعار الذرة اليوم

ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، مع ارتفاع درجات الحرارة.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس بنحو 4% ليصل إلى 4.37 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2016.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة للذرة بنحو 24 % وسط الظروف المناخية الرطبة مسجلا 410.88 دولار للطن.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.



ويمثل الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الاعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.