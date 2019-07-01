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عالم

تناقض الدوحة مع الإرهاب.. بيان يعلن الإدانة وتسجيلات تكشف الدعم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:36 ص
قطر
قطر
نيفين أشرف
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تواصل قطر بياناتها المتناقضة لحقيقة موقفها الذي يكشف دعمها للإرهاب يومًا بعد يوم، فعلى الرغم من تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي نشر تسجيلات مسربة تؤكد تورط الدوحة في أعمال إرهابية بالصومال، أعلنت قطر إدانتها للهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته الدولة الإفريقية.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء الثلاثاء، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وأدى إلى مقتل عدد من جنود حفظ السلام البورونديين.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى تقرير لها، تسجيلًا صوتيًا يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال.

وكان التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد.

وخلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن: "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم".

وعقب نشر الصحيفة الأمريكية لهذه التسجيلات، أصدرت الدوحة بيانًا تنصلت فيه من صفة "المهندي"، إذ قال مكتب الاتصال الحكومى القطري في بيان له: "إن المدعو خليفة المهندي، ليس مستشارًا من أي نوع لحكومة قطر، وهو لا يمثل الدوحة، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابةً عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسئولية تعليقاته، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا"، فيما لم يعلق البيان على موقف السفير القطري من المكالمة، وهو ما اعتبره المراقبون تأكيدًا واعترافًا ضمنيًا من قطر بصحة التسجيل.
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