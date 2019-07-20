والدة هديل ماجد: "فخورة بابنتي.. والسيسي رئيس إنسان" (فيديو)

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد، إنها لم تكن تتوقع صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسرح خلال كلمة ابنتها في المؤتمر الوطني السابع للشباب ومصافحتها، معلقة: "مش مصدقة إن ده حصل وفعلا رئيس إنسان".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن هديل دعت ربنا أن تشارك في مؤتمر الشباب، وإدارة المؤتمر قدمت دعوة لها لتقديم تجربتها الناجحة، في التغلب على إعاقتها.

وأكدت والدتها، أن هديل سجدت شكرا لله بعد تلقيها دعوة المشاركة في مؤتمر الشباب، متابعة: "مش قادرة أوصف مدى فخري بابنتي".