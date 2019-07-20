وفاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الشبيلي

توفي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي السعودي وعضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن الشبيلي بعد تعرضه لحادث عرضي وسقوطه من شرفة منزله في باريس منذ أيام، حيث تعرض لإصابة وُصفت بالحرجة، ونُقل عبر الإخلاء إلى العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرته جريدة الرياض.



ونعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الشبيلي، الذي وصفه بأنه كان ”رائدًا ومطورًا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته، وخدم وطنه وقيادته بتفانٍ وإخلاصٍ

وبحسب "رم نيوز" وُلد الشبيلي في القصيم العام 1944، وساهم بتأسيس إذاعة الرياض وتلفزيون الرياض، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية، وله العديد من المقالات والكتب المنشورة.



وحصل على شهادة الدكتوراة في الإعلام من جامعة أوهايو العام 1971، وعمل عضوًا بمجلس الشورى في السعودية مدة 8 سنوات، وحتى رحيله كان عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام.