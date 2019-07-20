توتنهام يتأهل لنهائي كأس أودي الودي بفوزه على ريال مدريد 1-صفر

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لنهائي كأس أودي الودي المقام حاليا بألمانيا، عقب الفوز على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ أحرز هدف توتنهام هاري كين في الدقيقة 22.



وينتظر توتنهام الفائز من المباراة الأخرى التي ستقام اليوم على نفس الملعب بين بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي، لمواجهته غدا الأربعاء في المباراة النهائية، فيما سيواجه ريال مدريد غدا الخاسر من نفس المباراة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.