هاني شاكر يفوز بمنصب نقيب الموسيقيين

فاز أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، باكتساح الأصوات في جميع المحافظات بمنصب نقيب الموسيقيين على نظيره الفنان مصطفى كامل، في الجولة النهائية التي تنافس الثنائي من خلالها اليوم على منصب نقيب المهن الموسيقيين.



وأقيمت انتخابات نقابة الموسيقيين صباح اليوم الثلاثاء بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، وكانت المنافسة على منصب النقيب بين كل من الفنان هاني شاكر النقيب الحالى للموسيقيين والفنان مصطفى كامل وتنافس ٤٥ موسيقيًا على عضوية مجلس الإدارة.