السيسي يعلق على "الكوميكس" الساخرة من رفع الدعم عن الوقود

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذى يعقد لأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



وخلال الجلسة الأولي التي دارت حول" المحاكاة"، علق الرئيس السيسي، على عرض مجموعة من "الكوميكس" الساخرة من رفع الدعم عن المواد البترولية، التي كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال السيسي: "ما يتعلق بردود الفعل ومواقع التواصل الاجتماعي.. كانت إضافة تحطوا الكلام ده ونضحك كلنا عليه، والسؤال: يا ترى كانت الحكومة إيدها مرتعشة ولا لأ لما خدت القرار ده؟ أي حكومة حينما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في اعتبارها رد فعل الشعب، مش كلام علمي ولا مهني أعمل إجراءات قاسية الناس هتجابها، وأقول إن ده مش محل اعتبار، لأ طبعًا".



وأضاف الرئيس السيسي: "لما بنقول إن البطل الحقيقي، اللي بيسخر من الحالة والظروف، هوا ده اللي استحمل بردوا، هوا كاتب كده وساكت ومستحمل، أحيانًا يكون تقدير رد الفعل أحد أهم أسباب عدم الإصلاح وعدم التحرك، ممكن ده يخسرك حتى النتائج اللي عايز توصلها، دي كتل لما تتحرك تعمل مشكلة كبيرة".



وواصل: "كان فيه نقاش كبير قبل كل مرحلة، دايمًا الأجهزة الأمنية في صف الرأي العام، دايمًا متحسبة لرد فعل الناس، لازم يكون في إجراءات تخفف من آثار وتبعات هذه الإجراءات على الناس".



وأوضح السيسي أن إجراءات رفع الدعم عن الوقود دائمًا ما تحاط بدرجات متقدمة من السرية، مضيفًا: "لكن أقدر أقول إن الدولة بتدرس موضوعات كتيرة وكل ما تزيد قدرتها على التنبؤ بالأحداث، كل ما يكون مفيش تأثير كبير لهذه الأزمات".