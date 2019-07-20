على الحجار يحيي 4 حفلات غنائية في أغسطس المقبل

يعيش المطرب علي الحجار حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات غنائية في أغسطس المقبل.



وتأتي أولى حفلات الحجار مساء الجمعة المقبلة 2 أغسطس، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لمكتبة الإسكندرية.



بعدها يلتقي بجمهوره مساء الجمعة 9 أغسطس، في حفل يقيمه نادي إيزي سبورتس العبد بموقع النادي بالهضبة الوسطى بالمقطم.



ويتجدد لقاء علي الحجار مع جمهوره في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مساء الخميس 22 أغسطس على مسرح محكى القلعة.



وتنتهي جولة علي الحجار في شهر أغسطس على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية مساء الخميس 29 أغسطس، وذلك في ختام الموسم الصيفي لدار الأوبرا المصرية هذا العام.



وكانت آخر حفلات علي الحجار الجمعة الماضية بأوبرا دمنهور، وغنى من خلالها لأول مرة على الهواء أغنيته الأحدث "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار.