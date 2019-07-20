"التهامي": مؤتمرات الشباب حلقة وصل بين الدولة والجيل الجديد

قال الكاتب الصحفى طارق تهامى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن حزب الوفد يشارك بقوة فى فعاليات المؤتمر السابع للشباب الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشار "تهامى"، في تصريحات إعلامية، إلى أن العلاقة بين الشباب ورئيس الجمهورية، واضحة منذ فترته الرئاسية الأولى، مؤكدا أن مؤتمرات الشباب تمثل نوعا من أنواع التواصل بين الدولة والجيل الذى يمثل غالبية السكان فى مصر.



وقال أن هذه المؤتمرات تخرج منها توصيات غاية فى الأهمية، ويتم تنفيذ هذه التوصيات بجدية،وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تم تنفيذ توصية المؤتمر الرئاسى لشباب إفريقيا، ومشروع الألف محترف، وغيرها من التوصيات المهمة.