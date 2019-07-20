الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
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تطورات خطيرة في صفقة الزمالك مع عواد
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:49 م
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شهدت الساعات الماضية انفراجة في ملف مفاوضات نادي الزمالك مع الإسماعيلي للحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الدراويش.
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