السيسي: الحكومة تضع في اعتبارها المواطن وتقدر رد الفعل





وتحدث الرئيس السيسي، خلال الجلسة عن ردود الأفعال على زيادة الأسعار، قائلًا: "هل أى حكومة إيديها مرتشعة"؟، مؤكدًا أن الحكومة تضع في اعتبارها المواطن المصري، وتقدر تمامًا رد الفعل الذي يكون أحيانًا عائقًا للإصلاح.



وأضاف أن كل مرحلة ترى رد الفعل، ودائمًا أجهزة الدولة تقف مع الرأي العام، وتخفف من آثار تبعيات تلك الإجراءات على المواطنين.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية على مدار يومين، ودارت الجلسة حول تقييم أوضاع الدولة منذ عام 2014 حتى الآن، وأدار الجلسة الشاب مصطفى جمال ممثلا رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة.