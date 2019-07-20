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سياسي

"تعليم الإسكندرية" تحتفل بختام المسابقة السنوية لـ"يوسي ماس" العالمية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:40 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أقامت اليوم الثلاثاء، "يوسي ماس" العالمية حفل ختام المسابقة القومية السنوية بالإسكندرية فى الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بسموحة.

وذلك تحت رعاية محافظ الإسكندرية، ورضا العجمى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية لشئؤن التربية الخاصة، ومحمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وشهدت الاحتفالية تخريج الطلاب وإقامة المسابقة القومية السنوية بين الطلاب، والتى تعتمد على قدرات الطلاب للإجابة عن ٢٠٠ مسألة حسابية فى زمن أقصاه ٨ دقائق وبدون استخدام الآلة الحاسبة، ويعد برنامج يوسي ماس من أهم البرامج القائمة على تنمية قدرات ومهارات الطفل من تركيز وانتباه زيادة على مهارات السرعة البصرية والسمعية وتخيل الأرقام، وذلك بتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة فى المراحل العمرية (من ٤ إلى ١٢ سنه) التى يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه.

كما شهدت الاحتفالية مسابقات أخرى للطلاب، منها مسابقة kEN KEN لحل الألغاز الرياضية على شكل puzzel وهو تحدى يابانى الأصل، ومقره الدولى مدينة نيويورك وهو برنامج معترف به دوليا كاقوى أداه لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الطفل.

وشهدت أيضا، مسابقة spelling Bee الخاصة بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، كما شهد أيضا تخريج طلاب أكاديمية (جو) ويعد برنامج JOE رحلة الى ريادة الأعمال مكون من أربع مراحل يسعى من خلاله إلى تعريف طلابه (من ٨ إلى ١٦ سنة) المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال ومحو الأمية المالية من خلال التعليم التجريبى باستخدام منهج سنغافورى يعد الأول من نوعه فى مصر يتعلم فيه الطالب كيفية بدء العمل التجارى عن طريق تعلم مبادئ واساسيات التسويق وأخلاقيات العمل الجماعي وتحفيز الذات ويقومون بمساعدة البرنامج بإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة الخاصة بهم برفقة فريق من زملائهم الآخرين بعدما تكون لديهم فى نهاية البرنامج عقلية ريادة الأعمال.
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