نقيب الإعلاميين: مؤتمرات الشباب تساهم في تأهيلهم للمشاركة في بناء الوطن

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن المؤتمر الوطني السابع للشباب الذى ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الإدارية الجديدة يفتح مجال جديد وحلقة جديدة للتواصل بين القيادة السياسية والشباب، وتأكيدا على حرص الدولة على التمكين الفعلى للشباب على أرض الواقع.



وأوضح نقيب الإعلاميين، أن المؤتمر يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن، ومد جسور الثقة المتبادلة، وذلك من خلال طرح الرؤيا والأفكار والاستماع لبعضهم البعض حول طبيعة الملفات والمحاور فى الدولة المصرية، بالإضافة للإطلاع على حجم الإنجازات على الطبيعة لقطع الشك باليقين بشأن حجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وتلك التى تم الانتهاء منها.



وأشار "سعدة"، إلى أن المؤتمر يعد انطلاقة لأول حدث يُعقد من العاصمة الإدارية للشباب، وبمثابة رسالة واضحة لاهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشباب المصرى، وحرصه على الاستماع لهم، مشيدا بالمحاور التى سيتطرق لها المؤتمر والمتمثلة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة 2019-2020، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية "التحول الرقمى- التسويق الحكومى"، والمشروعات القومية، إضافة إلى الإجراءات التى تتبعها الدولة مع المواطن الأكثر احتياجا من خلال مبادرة "حياة كريمة".