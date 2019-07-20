تفعيل "الاشتباه" في الكمائن لضبط الهاربين من أحكام جنائية

كشف مصدر أمني عن تفعيل حملة ضبط الهاربين من أحكام قضائية، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي داخل الأكمنه الثابتة والمتحركة لضبط الهاربين من أحكام قضائية.



وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن توسيع دائرة الاشتباه تأتي عندما يشتبه ضابط الشرطة في أحد الأشخاص أثناء دخوله الكمين والاطلاع على هويته ورخصة القيادة الخاصة به، فيقوم الضابط بالابلاغ عن اسمه لزميل آخر متخصص في الكشف ويتم الرد خلال ثوانٍ.



وأوضح أنه إذا ثبت أن الشخص مطلوب على ذمة قضايا غيابية من الدرجة الأولى يتم إعلام قسم الشرطة الخاص به وتحرير محضر إعلام ويتم إطلاق سراحه، أما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا سياسية أو جنائية وعليه أحكام جنائية نافذة يتم القبض عليه على الفور وتسليمه لأقسام الشرطة الخاصة به.



وأوضح المصدر أن تلك الحملة جاءت عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن حملات لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية وتقديمهم للمحاكمات العاجلة في أقرب وقت.