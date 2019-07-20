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عالم

ترامب: الصينيون يحصلون على اتفاق أصعب مما نتفاوض بشأنه

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:36 م
ترامب
ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة الصينية بعدم تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بمفاوضات التجارة بين البلدين، محذرا الصينيين من أنهم سيحصلون على اتفاق أكثر صعوبة مما يتم الاتفاق عليه حاليا إذا فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكتب ترامب، في سلسلة من التدوينات نشرها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الصين تبلي بلاء سيئا للغاية، الأسوأ في 27 عاما، كان من المفترض أن بدأوا في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لا علامات على أنهم يفعلون ذلك. هذه هي المشكلة مع الصين، إنهم فقط لا يمضون قدما".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "فريقي يتفاوض معهم الآن، لكنهم دائما يغيرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما ينبغي عليهم انتظار انتخاباتنا ليروا إذا كنا سنحصل على أحد.. الديمقراطيين مثل النائم جو (بايدن). وقتها سيكون بإمكانها الوصول إلى اتفاق عظيم، مثلما كان الأمر في الأعوام الـ30 الأخيرة، ويواصلوا النصب على الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أكبر وأفضل حتى من أي وقت مضى".
وتابع: "بيد أن المشكلة مع الانتظار هي أنه إذا وعندما أفوز (بانتخابات الرئاسة المقبلة)، فإن الاتفاق الذي سيصلون عليه سيكون أصعب بكصير من الذي نتفاوض عليه الآن.. أو لا اتفاق على الإطلاق. لدينا جميع الأوراق، قادتنا السابقين لم يحصلوا عليها أبدا".
وانطلقت، اليوم، جولة جديدة من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وسط توقعات بألا تحقق المفاوضات النتائج المرجوة منها.
وتفاوض الولايات المتحدة، منذ أشهر، الحكومة الصينية، سعيا للوصول إلى اتفاق تجاري يضمن للولايات المتحدة تخفيض العجز في ميزانها التجاري مع الصين وإلزام الأخيرة بترتيبات وقوانين تضمن حماية المنتجات الأمريكية، وذلك لتفادي "حرب التعريفات" الجمركية بين البلدين.
وكانت واشنطن وبكين قريبتان من الوصول إلى اتفاق تجاري "تاريخي" لتفادي حرب تجارية شاملة بين البلدين حتى مطلع الشهر الماضي، حين أمر ترامب بفرض زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على سلع ومنتجات صينية بقيمة مائتي مليار دولار بعد ما قال مسئولون أمريكيون إنه تراجع من جانب نظرائهم الصينيين عن تعهدات سابقة بشأن تنظيم التجارة مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بسرقة الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
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