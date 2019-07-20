انطلاق فعاليات الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



محاكاة الدولة المصرية تطبيق عملي لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ويتحول لنقاش بين شباب البرنامج الرئاسي وشباب تنسيقية الأحزاب وشباب الباحثين من أحد المراكز البحثية والوزراء من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



يشمل النموذج تقييم شباب البرنامج الرئاسي للأوضاع الأمنية والاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية واستعراض نماذج لتطبيق الحوكمة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.