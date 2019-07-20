مقتل 20 حوثيًا خلال عملية تمشيط للجيش بالضالع



ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكري، قوله إن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية مريس، وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة المليشيات الحوثية.



وأكد المصدر أن عناصر الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع المليشيات الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة إلى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وأن قوات الجيش الوطني تلاحق فلول المليشيات الفارة من خطوط التماس.

قُتل 20 شخصا من مليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب آخرون خلال عملية تمشيط واسعة نفذها الجيش اليمني في أوكار المليشيات بقرية القهرة شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.