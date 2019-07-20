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اقتصاد

صعود البورصة السعودية.. ودبي تواصل مكاسبها اليوم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء، بفعل نتائج قوية لبنكين أسهمت في ارتفاع معظم البنوك كما واصلت بورصة دبي تعزيز مكاسبها بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو عام يوم الإثنين.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 % وارتفع سهم مصرف الراجحي 1 % بعدما سجل البنك زيادة بأكثر من أربعة بالمئة في ربح الربع الثاني من العام، مع ارتفاع الإيرادات من العمولات الخاصة والاستثمارات.

وصعد سهم بنك الرياض نحو 2.4 %، بعدما حقق البنك زيادة في أرباح الربع الثاني بفعل ارتفاع دخل التشغيل 22.9 %، لكن السهم أغلق مستقرا.

وخارج قطاع البنوك، قفز سهم أسمنت اليمامة 4.4 %، بعدما تحولت الشركة للربحية في الربع الثاني بفعل ارتفاع المبيعات وانخفاض النفقات، بينما زاد سهم السعودية للخدمات الأرضية 2.9 %، بعدما حققت الشركة ربحا فصليا مرتفعا.

لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) هوى 8.8 %، بعدما تكبدت الشركة خسارة في الربع الثاني، مقابل ربح قبل عام.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.1%، بدعم من مكاسب الأسهم العقارية والمالية.

وصعد سهم إعمار العقارية 1.5% وارتفع السهم القيادي في الجلسات السابقة بعدما وقعت شركة التطوير العقاري، مذكرة تفاهم بخصوص مشروع يتكلف 11 مليار دولار بمطار بكين الجديد.

وقفز سهم سوق دبي المالي 5.1 %، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر من العام الماضي، بعدما سجلت الشركة التي تدير بورصة الإمارة ربحا مرتفعا في الربع الثاني، وهو ما حفز صعودا في أسهمها لسبع جلسات.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.6% وتراجع سهم اتصالات 1.4%، بينما هبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 0.5%.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع سهم البنك التجاري القطري 2% وهوى سهم بنك قطر الأول 7% إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعدما تكبدت الشركة خسارة في النصف الأول من العام، بعد أن حققت ربحا مرتفعا في الربع الأول.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4%، مع تراجع سهم السويدي إلكتريك 7.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم الثلاثاء:

السعودية.. زاد المؤشر 0.1% إلى 8741 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.6% إلى 5331 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.1% إلى 2912 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 13365 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.7% إلى 1546 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.1% إلى 3755 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.5%إلى 6735 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 10589 نقطة.
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