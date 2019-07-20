النيابة السودانية توجه تهمة القتل العمد لـ41 من المخابرات العامة

وجهت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، تهمًا أبرزها القتل العمد لـ41 من عناصر جهاز المخابرات العامة، في البلاغ المقدم بشأن وفاة معلم داخل مقر احتجاز بولاية كسلا شرقي السودان، في فبراير الماضي.



وووفقًا لـ"إرم نيوز" قال بيان للنيابة العامة، إنه وُجهت تهم ”القتل العمد والتحريض والاشتراك الجنائي والمعاونة‎ في ارتكاب جريمة لـ 41 من ضباط وأفراد جهاز المخابرات العامة، في بلاغ وفاة أحمد الخير الذي أحالته النيابة إلى محكمة الأوسط بالعاصمة الخرطوم.



وكان وزير العدل السوداني السابق، محمد أحمد سالم، طلب في فبراير الماضي من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم أحمد الخير، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.