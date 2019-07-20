الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

"الحكومة" تنتصر للعاملين بالقطاع الخاص.. ومطالب برقم ساخن لتلقي شكاوى عدم الصرف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
طباعة
ads
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وظل شغله الشاغل هو الارتقاء بالأحوال المعيشية للعمال، وضمان حياة كريمة لهم، وضمان حد أدنى للدخل والأجور يوفر الاحتياجات الضرورية للعامل وأسرته، ويوفر لهم حياة معيشية كريمة، مما ينصب بالإيجاب على بيئة العمل والنهوض بالدولة والمجتمع.

وبعد إعلان الرئيس السيسي في احتفالية المرأة الأخيرة بتحديد حد أدنى للأجور بنحو 2000 جنيه، وإقراره بقانون تم صدوره منذ أيام لتطبيقه على العاملين بالدولة، تعالت أصوات العاملين بالقطاع الخاص بمساواتهم بالعاملين بالدولة، وهو ما آلت إليه قرارات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل أمس برئاسة وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه، و150 جنيه حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

وقال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن قرارات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي للعمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص بنحو 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة 10% لهم يأتي في إطار تطبيق توجيهات الدولة بضمان حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

وأكد الدبيكي لـ"الدستور"، أن تلك القرارات من السهل تنفيذها خلال الفترة الراهنة، في ظل وجود رقابة إدارية مشددة على المؤسسات، وهيئة استثمارات لديها سجل لكل مؤسسة خاصة، من السهل عليها التأكد من إمكانية تطبيق أي مؤسسة لتلك القرارات أو صعوبة ذلك لدى بعض المؤسسات نظرا لظروف كل مؤسسة.

وناشد الدبيكي، وزارة القوى العاملة بضرورة إحكام اختصاصاتها وإتباع آلياتها والقيام بدورها الحقيقي، من خلال مكاتب العمل، والتفتيش على المؤسسات التي لا تقوم بتطبيق تلك القرارات، ومعرفة أسباب عدم التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما ناشد الدبيكي، جميع عمال مصر في كل المؤسسات الخاصة، من التوجه بشكاوى لمكاتب العمل في حالة عدم تطبيق مؤسساتهم لتلك القرارات، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود اتحاد عمال مصر مع وزارة القوى العاملة لتطبيق تلك القرارات، في ظل الرواج الاقتصادي الموجود في السوق المصري.

فيما طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوى العاملة، بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى وصرف العلاوة، على أن تكون بيانات العامل سرية حتى لا يتعرض العامل لأى أذى.

وقال شعبان خليفة لـ"الدستور"، إن 80% من المؤسسات قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة، مطالبًا المؤسسات غير القادرة باللجوء لصندوق الطوارئ وتقديم ما يثبت تعثرها لتتلقى المساعدة من أجل تلبية حقوق موظفيها.

وتم الاتفاق في اجتماع المجلس أمس، على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وطلبت وزارة القوى العاملة، من نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام، موافاتها بدراسة عن وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.

وشددت الوزارة على أهمية حصر كافة المشكلات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدىً أوسع وحجمًا أكبر في التطبيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

منذ حوالي 7 ساعات

دنيا سمير غانم: "ناموس المزاريطة" سبب رحيلي عن مسلسل "الكبير"

منذ يومين

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

منذ حوالي 9 ساعات

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الخلافات بين لاسارتي ولجنة التخطيط

فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

ستوديو

الكينج ينتقل من جاردن سيتي لمدينة 6 أكتوبر

نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي في الأردن 3 أغسطس.. فيديو

محمد ممدوح يكشف عن شخصيته في "ولاد رزق 2"

السيسي يوجه بالتنسيق بين حكومة المحاكاة ومركز الدراسات الاستراتيجية في خطة التسويق

ads

رياضة

رسميا.. بطل جنوب السودان يرحب بإقامة مباراتيه أمام الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا فى مصر

توتنهام يتأهل لنهائي كأس أودي الودي بفوزه على ريال مدريد 1-صفر

الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 2-1

تطورات خطيرة في صفقة الزمالك مع عواد

الرئيس نيوز

السيسى: لو الحكومة عملت "إجراءات قاسية" الناس هتواجهها برد فعل

ماذا قال السيسي عن "سد النهضة" الإثيوبي؟

كهرباء الإسكندرية: 150 مليون جنيه تكلفة تطوير "مركز تحكم وسط"

معهد البحوث الفلكية يحدد يوم "عيد الأضحى"

منوعات

وحش له ذيل طويل في قاع المحيط (فيديو)

إثيوبيا تحطم الرقم القياسي في زراعة الأشجار

فلكي سعودي يكشف حقيقة شائعة "أكبر من القمر"

هل تتعامل الأدمغة مع المعلومات مثل الطعام؟

كشكول

لهذه الأسباب.. البطيخ والخوخ خطر على الأطفال

حظر جمع التبرعات من أولياء الأمور في مدارس ٦ أكتوبر

معلمون يدشنون "الحملة الشعبية لمواجهة غلاء الدروس الخصوصية"

"باهى" يوجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات اختبارات الترقى للمعلمين

إسلام سياسي

نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى 7 أغسطس بتهمة تمويل الإرهاب

البرلمان الأوروبي يناقش حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية

صحيفة أمريكية: صفقة بين واشنطن وإرهابي 11 سبتمبر

معتز مطر يجتمع بمسؤولين في المخابرات التركية لضخ أموال جديدة لـ"أيمن نور"


زيت وسكر

أحوال البورصة اليوم

“الفقي”: تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص سهل تطبيقه

“الزراعة” تنظم حملات مكثفة على شوادر وأماكن بيع الأضاحى

ملامح الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

الإنتاج الثقافي يحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة

غدًا.. ندوة للكاتب يعقوب الشاروني بمكتبة مصر العامة

الخميس.. بتانة تحتفي بنصر حامد أبوزيد

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

صفحتنا ع الفيس بوك