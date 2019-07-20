"الحكومة" تنتصر للعاملين بالقطاع الخاص.. ومطالب برقم ساخن لتلقي شكاوى عدم الصرف

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وظل شغله الشاغل هو الارتقاء بالأحوال المعيشية للعمال، وضمان حياة كريمة لهم، وضمان حد أدنى للدخل والأجور يوفر الاحتياجات الضرورية للعامل وأسرته، ويوفر لهم حياة معيشية كريمة، مما ينصب بالإيجاب على بيئة العمل والنهوض بالدولة والمجتمع.



وبعد إعلان الرئيس السيسي في احتفالية المرأة الأخيرة بتحديد حد أدنى للأجور بنحو 2000 جنيه، وإقراره بقانون تم صدوره منذ أيام لتطبيقه على العاملين بالدولة، تعالت أصوات العاملين بالقطاع الخاص بمساواتهم بالعاملين بالدولة، وهو ما آلت إليه قرارات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل أمس برئاسة وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه، و150 جنيه حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.



وقال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن قرارات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي للعمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص بنحو 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة 10% لهم يأتي في إطار تطبيق توجيهات الدولة بضمان حياة كريمة للعاملين وأسرهم.



وأكد الدبيكي لـ"الدستور"، أن تلك القرارات من السهل تنفيذها خلال الفترة الراهنة، في ظل وجود رقابة إدارية مشددة على المؤسسات، وهيئة استثمارات لديها سجل لكل مؤسسة خاصة، من السهل عليها التأكد من إمكانية تطبيق أي مؤسسة لتلك القرارات أو صعوبة ذلك لدى بعض المؤسسات نظرا لظروف كل مؤسسة.



وناشد الدبيكي، وزارة القوى العاملة بضرورة إحكام اختصاصاتها وإتباع آلياتها والقيام بدورها الحقيقي، من خلال مكاتب العمل، والتفتيش على المؤسسات التي لا تقوم بتطبيق تلك القرارات، ومعرفة أسباب عدم التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



كما ناشد الدبيكي، جميع عمال مصر في كل المؤسسات الخاصة، من التوجه بشكاوى لمكاتب العمل في حالة عدم تطبيق مؤسساتهم لتلك القرارات، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود اتحاد عمال مصر مع وزارة القوى العاملة لتطبيق تلك القرارات، في ظل الرواج الاقتصادي الموجود في السوق المصري.



فيما طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوى العاملة، بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى وصرف العلاوة، على أن تكون بيانات العامل سرية حتى لا يتعرض العامل لأى أذى.



وقال شعبان خليفة لـ"الدستور"، إن 80% من المؤسسات قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة، مطالبًا المؤسسات غير القادرة باللجوء لصندوق الطوارئ وتقديم ما يثبت تعثرها لتتلقى المساعدة من أجل تلبية حقوق موظفيها.



وتم الاتفاق في اجتماع المجلس أمس، على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.



وطلبت وزارة القوى العاملة، من نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام، موافاتها بدراسة عن وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.



وشددت الوزارة على أهمية حصر كافة المشكلات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدىً أوسع وحجمًا أكبر في التطبيق.