تراجع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، وسُجلت خسائر في قطاعات البناء، النقل والخدمات اللوجستية والأدوية والرعاية الطبية.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على انخفاض عند 2.18%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له، بينما مؤشر MDAX ضعُف بنحو 1.71% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 1.82%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Deutsche Boerse AG ‎، الذي ارتفعت قيمته 0.36% أو 0.450 نقطة وبلغ سعره 124.800 عند الإغلاق. في المقابل، سهم بيرسيدورف اكسيمجزيلشفت واصل هبوطه عند 0.61% أو 0.650 نقطة وأغلق عند سعر 106.350، في حين سهم ار دبليو اي اي جي اس تي خسر 0.74% أو 0.180 نقطة بسعر 24.300 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Deutsche Lufthansa AG منخفضا عند 5.92% أو 0.895 نقطة وتداول عند مستويات 14.225 عند الاغلاق. سهم فريسينيوس ميد اند كجاا اس تي تراجع بمقدار 5.13% أو 3.460 نقطة عند سعر 63.940، أما سهم باير ايه جي أغلق على هبوط عند 3.66% أو 2.17 نقطة بسعر 57.16.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Stroeer SE ‎، الذي ارتفع بمقدار 1.13% عند سعر 71.700، Siemens Healthineers AG ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 0.96% وأغلق عند مستويات 38.05، وكذلك سهم Dialog Semiconductor صعد نحو 0.42% وأنهى تداولاته عند سعر 40.220.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Grenke N AG ‎، الذي سقط بنسبة 15.26% وأغلق جلسته عند سعر 80.50، سهم Deutsche Pfandbriefbank AG ‎، الذي فقد 5.62% عند سعر 10.07 وسهم Freenet AG NA‎، الذي ضعُف بنسبة 4.71% واختتم عند سعر 17.4100 جلسة اليوم في البورصة.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم SLM Solutions Group AG ‎، الذي ارتفع بمقدار 2.62% عند سعر 12.54، Siemens Healthineers AG هو الآخر واصل ارتفاعه عند 0.96% وأغلق عند مستويات 38.05، وكذلك سهم Dialog Semiconductor صعد نحو 0.42% وأنهى تداولاته عند سعر 40.2200.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Medigene ‎، الذي سقط بنسبة 7.47% وأغلق جلسته عند سعر 6.255، سهم Nordex SE ‎، الذي فقد 5.40% عند سعر 10.860 وسهم SMA Solar Technology AG، الذي ضعُف بنسبة 4.97% واختتم عند سعر 21.780 جلسة اليوم في البورصة.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 544 مقابل 141، في حين 73 بقي دون تغيير.