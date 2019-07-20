الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية التعاملات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
تراجعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، وسُجلت خسائر في قطاعات البناء، النقل والخدمات اللوجستية والأدوية والرعاية الطبية.

عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على انخفاض عند 2.18%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له، بينما مؤشر MDAX ضعُف بنحو 1.71% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 1.82%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Deutsche Boerse AG ‎، الذي ارتفعت قيمته 0.36% أو 0.450 نقطة وبلغ سعره 124.800 عند الإغلاق. في المقابل، سهم بيرسيدورف اكسيمجزيلشفت واصل هبوطه عند 0.61% أو 0.650 نقطة وأغلق عند سعر 106.350، في حين سهم ار دبليو اي اي جي اس تي خسر 0.74% أو 0.180 نقطة بسعر 24.300 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Deutsche Lufthansa AG منخفضا عند 5.92% أو 0.895 نقطة وتداول عند مستويات 14.225 عند الاغلاق. سهم فريسينيوس ميد اند كجاا اس تي تراجع بمقدار 5.13% أو 3.460 نقطة عند سعر 63.940، أما سهم باير ايه جي أغلق على هبوط عند 3.66% أو 2.17 نقطة بسعر 57.16.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Stroeer SE ‎، الذي ارتفع بمقدار 1.13% عند سعر 71.700، Siemens Healthineers AG ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 0.96% وأغلق عند مستويات 38.05، وكذلك سهم Dialog Semiconductor صعد نحو 0.42% وأنهى تداولاته عند سعر 40.220.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Grenke N AG ‎، الذي سقط بنسبة 15.26% وأغلق جلسته عند سعر 80.50، سهم Deutsche Pfandbriefbank AG ‎، الذي فقد 5.62% عند سعر 10.07 وسهم Freenet AG NA‎، الذي ضعُف بنسبة 4.71% واختتم عند سعر 17.4100 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم SLM Solutions Group AG ‎، الذي ارتفع بمقدار 2.62% عند سعر 12.54، Siemens Healthineers AG هو الآخر واصل ارتفاعه عند 0.96% وأغلق عند مستويات 38.05، وكذلك سهم Dialog Semiconductor صعد نحو 0.42% وأنهى تداولاته عند سعر 40.2200.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Medigene ‎، الذي سقط بنسبة 7.47% وأغلق جلسته عند سعر 6.255، سهم Nordex SE ‎، الذي فقد 5.40% عند سعر 10.860 وسهم SMA Solar Technology AG، الذي ضعُف بنسبة 4.97% واختتم عند سعر 21.780 جلسة اليوم في البورصة.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 544 مقابل 141، في حين 73 بقي دون تغيير.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات الأسهم في ألمانيا بختام تداولات الأربعاء

تراجع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية جلسة الأربعاء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. "الزوجة والعشيق" وراء مقتل ضابط متقاعد بالسلام

منذ حوالي 13 ساعة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

منذ حوالي 7 ساعات

دنيا سمير غانم: "ناموس المزاريطة" سبب رحيلي عن مسلسل "الكبير"

منذ يومين

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الخلافات بين لاسارتي ولجنة التخطيط

فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

ستوديو

الكينج ينتقل من جاردن سيتي لمدينة 6 أكتوبر

نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي في الأردن 3 أغسطس.. فيديو

محمد ممدوح يكشف عن شخصيته في "ولاد رزق 2"

السيسي يوجه بالتنسيق بين حكومة المحاكاة ومركز الدراسات الاستراتيجية في خطة التسويق

ads

رياضة

رسميا.. بطل جنوب السودان يرحب بإقامة مباراتيه أمام الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا فى مصر

توتنهام يتأهل لنهائي كأس أودي الودي بفوزه على ريال مدريد 1-صفر

الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 2-1

تطورات خطيرة في صفقة الزمالك مع عواد

الرئيس نيوز

السيسى: لو الحكومة عملت "إجراءات قاسية" الناس هتواجهها برد فعل

ماذا قال السيسي عن "سد النهضة" الإثيوبي؟

كهرباء الإسكندرية: 150 مليون جنيه تكلفة تطوير "مركز تحكم وسط"

معهد البحوث الفلكية يحدد يوم "عيد الأضحى"

منوعات

وحش له ذيل طويل في قاع المحيط (فيديو)

إثيوبيا تحطم الرقم القياسي في زراعة الأشجار

فلكي سعودي يكشف حقيقة شائعة "أكبر من القمر"

هل تتعامل الأدمغة مع المعلومات مثل الطعام؟

كشكول

لهذه الأسباب.. البطيخ والخوخ خطر على الأطفال

حظر جمع التبرعات من أولياء الأمور في مدارس ٦ أكتوبر

معلمون يدشنون "الحملة الشعبية لمواجهة غلاء الدروس الخصوصية"

"باهى" يوجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات اختبارات الترقى للمعلمين

إسلام سياسي

نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوى 7 أغسطس بتهمة تمويل الإرهاب

البرلمان الأوروبي يناقش حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية

صحيفة أمريكية: صفقة بين واشنطن وإرهابي 11 سبتمبر

معتز مطر يجتمع بمسؤولين في المخابرات التركية لضخ أموال جديدة لـ"أيمن نور"


زيت وسكر

أحوال البورصة اليوم

“الفقي”: تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص سهل تطبيقه

“الزراعة” تنظم حملات مكثفة على شوادر وأماكن بيع الأضاحى

ملامح الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

الإنتاج الثقافي يحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة

غدًا.. ندوة للكاتب يعقوب الشاروني بمكتبة مصر العامة

الخميس.. بتانة تحتفي بنصر حامد أبوزيد

عروض وورش فن تشكيلى بـ "ثقافة قنا"

صفحتنا ع الفيس بوك