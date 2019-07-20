"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بالتعاون الدولي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية التعاون الدولى والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.



وأشاد فايق، فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة.



وأشار إلى المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة؛ لمنع الاستغلال والانتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والقضاء على السخرة وعمالة الأطفال.