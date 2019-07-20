إثيوبيا تحطم الرقم القياسي في زراعة الأشجار

حطمت إثيوبيا رقما قياسيا في زراعة الأشجار من خلال زرع أكثر من 200 مليون شجرة في 12 ساعة فقط.



وشهدت إثيوبيا زرع أكثر من 200 مليون شتلة خلال نصف يوم كان من المقرر زراعتها خلال يوم، من إجمالي 4 مليارات شتلة يتم زرعها هذا الموسم، بمشاركة من كبار المسئولين في الدولة والشعب بجميع فئاته المختلفة.



وكان الرقم القياسي مسجلا للهند، حيث قامت بزرع أكثر من 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط بمشاركة حوالي 1.5 مليون شخص في هذه الحملة الضخمة عام 2017.



وقام رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، مع المسئولين الحكوميين بزراعة الأشجار في مدينة أربا مينش، بولاية جنوب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.



وبدأ رئيس الوزراء أبي أحمد برنامجا تاريخيا وطنيا لزراعة الأشجار في مايو الماضي، في إطار مشروع يسمى "بصمة خضراء" الوطني، وهو جزء من هدف الحكومة الإثيوبية المتمثل في زراعة 4 مليارات شجرة في موسم الأمطار لهذا العام.



وشهدت مبادرة غرس الأشجار في إثيوبيا حتى الآن زراعة أكثر من 2.6 مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد.