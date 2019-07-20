تراجع أعداد المهاجرين 39% في المكسيك

كشف مسؤول في المكسيك، تراجع أعداد المهاجرين الذين يعبرون بلاده وأغلبهم قادمين من أمريكا الوسطى في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية بنسبة 39% منذ مايو الماضي.



وقال وزير العلاقات الخارجية المكسيكي "مارسيلو إبرارد"، وفقًا لما نقلته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن أعداد المهاجرين انخفضت من 144 ألفًا و278 مهاجرا في مايو الماضي إلى 87 ألفًا و648 مهاجرًا حتى الآن في يوليو الجاري".



وأضاف "إبرارد": "أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة إنفاذ القوانين المكسيكية للهجرة، بالإضافة إلى الاستثمار في خلق فرص عمل في أمريكا الوسطى"، موضحًا أن المكسيك لن توفر ملاجئ لجميع المهاجرين الذين تم إعادتهم إليها في انتظار البت في طلبات لجوئهم إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف المهاجرين الذين تم إعادتهم بموجب البرنامج الذي يحمل اسم (البقاء في المكسيك) لم يطلبوا توفير ملجئ.