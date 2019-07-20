تراجع أسعار الأسهم الكندية لليوم الثاني على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الكندية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد تراجع الأسهم الأمريكية، في ظل استيعاب المستثمرين للنتائج المتباينة للشركات مع تزايد المخاوف بشأن صعوبة توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق ينهي النزاع التجاري مع الصين.



وتراجع مؤشر "إس أند بيتي.إس.إكس" المجمع بنسبة 2.0% إلى 89ر16461 نقطة في تعاملات بورصة تورنتو، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب أسهم شركات السلع الاستهلاكية والمؤسسات المالية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسهم قطاعين فقط من بين 11 قطاعا في البورصة هما اللذان حققا ارتفاعا اليوم.



وكان سهم شركة "كوليرس إنترناشيونال الأكبر تراجعا حيث انخفض بنسبة 7.1% بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات وأرباح أقل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وارتفع سهم شركة "نوتراين" بنسبة 6.3% بعد أن أعلنت تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم الظروف الصعبة للموسم الزراعي في الولايات المتحدة.



وارتفع سهم شركة "ألاسير جولد" لتعدين الذهب بنسبة 4% بعد إعلانها تحقيق نتائج فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وتراجع سهم شركة "فرست كوانتم" بنسبة 4.1% بعد اضطرارها لدفع مبالغ كبيرة لتسوية نزاع ضريبي في زامبيا.