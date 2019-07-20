نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

وجه الرئيس السيسي، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن ما تحقق هو "عرفان مني بجميل المصريين على المصريين".



وقال الرئيس السيسي - قبل إلقاء كلمته المكتوبة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب - إن هذه المؤتمرات دائما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، وقال موجها حديثه إلى الشعب المصري: إن "عملتموه وتعملونه وستعملونه خلال السنين القادمة لكي يكون هناك أمل ومستقبل كبير للبلاد هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي".



وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة:



"بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد، لوطن يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، أفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد، من أجل تحقيقها وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".