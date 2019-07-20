بمؤتمر الشباب.. ثاني مصري يتسلق "إيفرست" يروي تجربة الجمع بين العمل والرياضة

تحدث شريف العبد مهندس مدني يعمل بمجال تخصص إدارة المشروعات بدبي كمدير إقليمي واستراتيجي لتطوير أنظمة إدارة المشروعات، أحد الشباب المشاركين بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، والمنعقد في العاصمة الإدارية على مدار يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "العبد" إنه يشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أحد أهم متسلقي الجبال والمرتفعات العالية، وتجربته في تحدي الصعاب وقصة نجاحه.



وتابع في كلمته أمام حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب، أن الرياضة استحوذت على تفكيره في عام 2015، حيث بدأ تسلق الجبال منذ 4 سنوات بالمشي الطويل، وتم تصنيفه شهر مايو الماضي كثاني مصري تسلق قمة جبل إيفرست.



وأشار إلى أنه يمارس جري المسافات الطويلة، لافتا إلى أن السبب في التوفيق بين العمل وممارسة هواية تسلق الجبال هو الإصرار والتفاني، ومؤكدا أن المجتمع والوطن يجب أن يكون لهما نصيب من هذا النجاح.



واستعرض "العبد" فكرة تنفيذ أول سباق جري جبلي مسافة طويلة في سيناء لما تتمتع به من موقع متميز وطبيعة خلابة.



واختتم كلمته بتأكيد أنه حقق نجاحا آخر على الصعيد الشخصي عندما فقد 50 كيلوجرام من وزنه منذ حوالي 10 سنوات.

