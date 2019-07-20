"المالية السعودية": عجز الميزانية يسجل 5.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، وصول عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات الميزانية العامة خلال هذه الفترة 506.1 مليار ريال والمصروفات 511.8 مليار ريال.



وبحسب الوزارة تم تسجيل عجز في الميزانية قدره 33.52 مليار ريال خلال الربع الثاني حيث بلغت الإيرادات 260.71، 71.60 مليار ريال والمصروفات 294.23 مليار ريال.



يذكر أن السعودية بدأت خلال 2017 الإعلان عن أرقام الميزانية بصورة فصلية، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2019 بحوالي 975 مليار ريال والنفقات العامة بحوالي 1106 مليارات ريال، أي بعجز متوقع في حدود 131 مليار ريال.



كما أظهرت بيانات الميزانية للنصف الاول ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول إلى 9ر627 مليار ريال مقابل 560 مليار ريال بنهاية العام الماضي.