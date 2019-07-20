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اقتصاد

تقرير: تحسن الأداء المالي للميزانية السعودية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت بيانات سعودية تحسنًا في الأداء المالي خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، حيث تم رصد تراجع العجز بنحو ملحوظ.

وأعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الثلاثاء، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من 2019، حيث تعكس النتائج تحسنا في الأداء المالي في النصف الأول من 2019.

وقد بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من العام 2019 نحو 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.

وأوضح الوزير أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق.

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام.

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4%، ارتباطا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.

وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال.

أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
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