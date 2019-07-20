"الوفد" يخلي مسئولية "أبوشقة" من هجوم صحيفته على النائب كريم ثابت

أصدر حزب الوفد بيانا ردا على ما أثير عن وجود مذكرة من النائب كريم ثابت، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ضد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، يثور فيها النائب عما جاء بجريدة وبوابة الوفد الإلكترونية يومي الخميس والجمعة بتاريخ 25 و26 يوليو 2019 الجاري.



أكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، أنه سبق وأن قام النائب كريم ثابت بتاريخ 24 يوليو، بالتطاول في أحد الاجتماعات العامة على حزب الوفد، ووصفه بالحزب الفاشل، موجهًا الاتهام لقيادات الحزب ومؤسساته بالفشل.



وأشار «بدراوي» إلى أن ما قاله عضو مجلس النواب مسجل بالصوت والصورة، بمقر إحدى الجهات الرقابية المهمة، مشددًا على أن حزب الوفد يرفض المساس بمؤسساته العريقة صاحبة النضال الوطني الكبير والمشرف لخدمة الوطن والمواطنين والتي تمتد لأكثر من مائة عام.



وأضاف سكرتير عام الحزب، أنه قد نما إلى علم جريدة الوفد ما أتى به النائب كريم ثابت من أقوال في مؤتمر عام وتعديه على حزب الوفد وقياداته واتهامه باتهامات غير حقيقية، فقامت جريدة الوفد بالرد على النائب من باب المسؤولية في الدفاع عن الحزب وقياداته.



وأكد« بدراوي» أن هذا الأمر يتعلق بشد وجذب بين النائب والجريدة، وأن السيد رئيس الحزب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة لا دخل له بالسياسة التحريرية، وأنها مسئولية مباشرة لرئيس التحرير وفقًا للقانون، ولا يفترض علم رئيس مجلس إدارة الجريدة بها.



وأشار سكرتير عام الوفد، إلى أنه من حق الوفد ورئيسه الرجوع على كل من يُسيء إليه أيًا كان بالمساءلة القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية.