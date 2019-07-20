الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، أن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية، واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.



وأضاف إسماعيل، أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية للفريق، وأن سيد عبد الحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدا الأربعاء.



وأشار رئيس لجنة التخطيط إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته، مؤكدا أن اللجنة ناقشت أيضا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.