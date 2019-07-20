فرج عامر: حرصت على انتقال أبو جبل للزمالك احترامًا للنادي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، وجود فرص كثير وصفقات أفضل تم عرضها لانتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى الزمالك.



وقال عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان لدينا فرص أفضل لبيع أبو جبل بمبالغ مالية أكبر لكن احترامنا لنادي الزمالك وصداقتي وعلاقتي برئيس الزمالك وشعوري بأنه يحتاج لدعم فريقه بكل قوة".



واستغنى الزمالك عن عمر صلاح حارس مرمى الفريق لسموحة، في الميركاتو الصيفي الجاري.