"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لمكاسب الأسهم الأمريكية في 2019

رفع "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية بحلول نهاية العام الحالي، لكن البنك خفض تقديراته من الأرباح.



وقال البنك الأمريكي في مذكرة نشرتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه يرى مستهدف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند مستوى 3100 نقطة بنهاية العام الحالي، بزيادة 3 % عن التوفعات السابقة.



ويعني هذا المستوى أن "جولدمان ساكس" يتوقع مكاسب بنحو 24 % لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في إجمالي العام.



وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أغلق جلسة أمس الإثنين عند مستوى 3020 نقطة.



كما حدد البنك توقعاته للمؤشر الأوسع نطاقًا عند 3400 نقطة بنهاية عام 2020، ما يعني مكاسب 10 % عن مستهدف العام الجاري.



وذكرت المذكرة البحثية أن التحول للنهج الحذر من قبل الفيدرالي قاد سوق الأسهم للارتفاع في عام 2019 متوقعة أن تواصل معدلات الفائدة المنخفضة دعم تقييمات أعلى من المتوسط.



وخفض البنك تقديراته لمتوسط نصيب الأسهم من الأرباح في العام الحالي ليصبح من المتوقع أن تنمو بنسبة 3 بالمائة فقط.



وكان "جولدمان ساكس" في بداية عام 2019، يتوقع أن تشهد الربحية للسهم نموًا بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6 %.



واستهشد البنك الأمريكي بالضعف في النمو الاقتصادي، والنطاق الضيق لتحرك أسعار النفط، وعدم اليقين بشأن التعريفات.