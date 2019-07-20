السيسي: مؤتمرات الشباب تعطى شحنة ضخمة من الأمل والإيجابية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى يعقد لأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى غدا الأربعاء، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



وأكد السيسي، أن مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة من الأمل والإيجابية، موضحا أن الحوار هو أهم السبل نحو مستقبل مشرق.



كما وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير للشعب المصري، مؤكدًا أن له فضل كبير فيما تحقق من نجاحات خلال السنوات الخمس الأخيرة. واختتم قائلا: "بكم يا شباب بلادي تحيا مصر.. تحيا مصر".



ومن المقر أن يشهد المؤتمر غدًا الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.



كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "اسأل الرئيس"، الذى يجيب خلالها السيسى عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.