عبد الحفيظ ييكشف حقيقة خلافات مارتن لاسارتي ولجنة التخطيط

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ما ردده البعض بشأن ترك مارتن لاسارتي لاجتماع لجنة التخطيط للكرة غاضبا اليوم الثلاثاء، عار تماما من الصحة.



وأضاف عبد الحفيظ، أن الاجتماع الذي جرى اليوم كان مثمرا في إطار التنسيق مع لجنة التخطيط بشأن رؤية الجهاز الفني بخصوص القائمتين المحلية والإفريقية، مشيرا إلى أن اللجنة تدعم مارتن لاسارتي وجهازه ولم يكن هناك خلاف حول أية أمور.



وتابع - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - "لا توجد أي خلافات بين لجنة التخطيط ولاسارتي، بالعكس كان هناك حوارا إيجابيا يخدم مصلحة الفريق انتهى باعتماد القائمة الإفريقية التي سيتم الإعلان عنها غدا، أما القائمة المحلية تم تأجيل حسمها للفترة القادمة خاصة أنه لايزال هناك وقت على موعد إغلاق القيد المحلي عكس القيد الإفريقي الذي ينتهي غدا الأربعاء".