سامح شكري يسلم رسالة من السيسي لرئيس وزراء اليونان





كما أكدت الرسالة على تطلُع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة قريبًا، بما يعظِّم من الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولّدته هذه الآلية ويترجم إرادة الدول الثلاث المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية نحو التقدم والازدهار.



وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد أن اليونان شريك استراتيجي مهم للجانب المصري، مستعرضًا خلال اللقاء أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنوهًا في هذا الصدد بضرورة زيادة حجم الاستثمارات اليونانية بمصر في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والربط بين الموانئ لزيادة حركة التجارة البينية، بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.



على جانب آخر، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، كما أعرب الوزير شكري عن تقديره لمستوى التنسيق والتشاور مع اليونان داخل المحافل الأوروبية والدولية المختلفة.



ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن سعادته بلقاء الوزير شكري باعتباره أول وزير خارجية يستضيفه منذ توليه منصبه الجديد كرئيس وزراء اليونان، مؤكدًا على الأولوية التي توليها حكومته الجديدة لمواصلة التعاون المتميز والتنسيق المستمر مع مصر في شتى المجالات وعلى كافة المستويات، سواء ثنائيًا أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، "كرياكوس ميتسوتاكس"، رئيس وزراء اليونان، في ختام زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليونان، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري قام بتسليم رسالة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان لتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات العامة في اليونان وتوليه رئاسة الوزراء، والإعراب عن التطلُع للعمل معًا من أجل الاستمرار في تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان.