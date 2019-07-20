"محامي شمال الشرقية" تطرح موسوعتين قانونيتين بأسعار مدعمة للأعضاء

أعلنت نقابة محامي شمال الشرقية، بالتنسيق مع لجنة المتابعة والتواصل بالنقابة العامة للمحامين عن طرح موسوعتى "العقود والدعاوى القانونية"، و"مصادر الحق في الفقه الإسلامي" للدكتور عبدالرزاق السنهوري للحجز بالنقابة الفرعية بشمال الشرقية، وجميع الجزئيات، بأسعار مدعومة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال أحمد موافي، عضو النقابة، إن الموسوعتين تقعان في 8 مجلدات فاخرة، بسعر 165 جنيها، وتحتويان على مختلف صيغ العقود القانونية، وآثار العقد، وتوافق الإدارتين في مجلس العقد، وصحة التراضي، وتنفيذ العقد، وتفسير وزوال ومحل العقد، في ضوء أحدث التعديلات.



فيما تنظم لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل، رحلة مدعومة لشباب المحامين إلى مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع شركة إيجيبت ترافيل للسياحة، تحت رعاية النقيب خالد راشد.



وقال علاء علام، عضو شباب النقابة، إن الإقامة ستكون بفندق نيو بدوية لمدة أربعة أيام بثلاث ليال، بقيمة اشتراك 800 جنيه للمحامي، و1100 للمرافق، بعد الدعم، شاملا الإفطار، والعشاء، والانتقال بأتوبيسات مكيفة، بالإضافة إلى زيارات مجانية لخليج نعمة، وسوهو سكورير، والسوق القديم.