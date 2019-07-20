"بلاك تيما" على مسرح مؤتمر الشباب

تشارك فرقة "بلاك تيما" ضمن فاعليات حفل افتتاح مؤتمر الشباب السابع بأغنية "يلا".



وينطلق اليوم مؤتمر الشباب الوطني السابع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور ١٥٠٠ شاب وفتاة من المحافظات المختلفة.



كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي في حضور رجال الدولة المصرية.

