لجنة الشباب والرياضة تعاين استاد النادي المصري ببورسعيد

عاينت اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة والمنفذه لاستادات البطولة الأفريقية، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير اللازمة لاستاد النادي المصري البورسعيدي، لإعادة تأهيله وفقا للمواصفات العالمية.



وحرص الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد، على مرافقة اللجنة.. وقامت اللجنة بعد تفقد الإستاد بتحديد بعض النقاط اللازمة للتطوير، في الحالة الإنشائية للهيكل الخرسانى، إلى جانب عمل دراسة لتثبيت منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى دراسة شبكة الصرف الصحي كاملة، فضلا عن بحث تطوير الاستاد من "غرف الملابس –حمامات – كراسى"، وشبكة الحريق.



كما قررت اللجنة بخصوص أعمال التطوير اللازمة، دراسة وضع المظلة المواجهة للبحر (الواجهة البحرية)، وأعمال الإنارة للملاعب (الكشافات)، وكذلك دراسة تعديل المدرج الشرقي (خلف المرمى) الموجود به الشاشة، وتقديم مكانه مع نهاية التراك، إضافة إلى مراجعة غرف التحكم والأنظمة، بجانب بحث تطوير المداخل، ومراعاة تطبيق اشتراطات "الفيفا".



وقال الدكتور حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريح له، إن مدينة بورسعيد بتاريخها العريق، تستحق أن يكون بها استاد رياضي بإمكانات تليق بالنادي المصري وأبناء بورسعيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما تم على أرض الواقع من اللجنة المتفقدة لبحث عملية التطوير بالنادي هو بداية إنجازا ستهديه الدولة إلى الشعب البورسعيدي.

وأعرب عن إمتنانه للقيادة السياسية، متمثلة فى رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعم ومساندة هذا المطلب الشعبي لأبناء بورسعيد، وكذلك جهود عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذى دعم هذا الملف وقام بزيارة وزير الشباب.



وكان النائب محمود حسين، قد أجرى عددا من اللقاءات مع وزير الشباب والرياضة، والمسئولين، لعرض موقف استاد النادي المصري، وإدراجه على قائمة الإنشاءات، لما يمثله الإستاد من أهمية كبيرة لأهل المدينة الباسلة، وهو الأمر الذى تحقق بزيارة لجنة الإنشاءات وإنهاء كافة أعمال الفحص والمعاينة.

