تفاصيل إحالة عاطلين للجنايات لسرقة هواتف المحمول

أمرت نيابة المطرية الجزئية بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لسرقتهم محلات هواتف المحمول بمنطقة المطرية.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "5283"لسنة 2019 أن المتهمين هما: "حسام ف" 26عام، و"راضي. خ" 30 عام، عاطلين، واعترفا المتهمان أمام النيابة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة محلات الهواتف المحمولة بمنطقة المطرية وعزبة النخل وبيع الهواتف لدى عدد من المحلات بمناطق وسط البلد والعتبة وتقسيم المبالغ علي أنفسهم.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة 3 محلات لهواتف المحمول بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.