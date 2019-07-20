الأمم المتحدة تستنكر استخدام القوة ضد محتجين في روسيا

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الروسية ربما استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في مطلع الأسبوع مما أدى لمزاعم عن إصابة أكثر من 70 شخصا مضيفة أن ذلك ربما انطوى على انتهاك لحقهم الأساسي في حرية التعبير.



وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل إن إبطال ترشح 57 معارضا ومستقلا لانتخابات مدينة موسكو ربما كان غير قانوني وهو السبب في الاحتجاج.



وألقت الشرطة الروسية القبض على أكثر من ألف شخص في موسكو يوم السبت (27 يوليو ) في إحدى أكبر الحملات في السنوات الماضية ضد معارضة تشتد لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين القوية على السلطة.



وقال كولفيل إن على السلطات الروسية أن تسمح للمواطنين بالتنظيم والمشاركة في التجمعات السلمية دون قيود.



واضاف كولفيل أنه تم الإفراج عن بعض المحتجين لكن تم تغريم 79 ما بين عشرة آلاف روبل (158 دولارا) و150 ألف روبل لكل منهم بينما صدرت أحكام بسجن 40 ما بين ثلاثة و15 يوما.



وقال المتحدث إن مكتب حقوق الإنسان يشعر بالقلق إزاء تقارير أفادت بأن السلطات حرمت محتجزين من مقابلة محاميهم أو الطعام والماء.

وأشار إلى أن تلك الحقوق الأساسية مكفولة بالقانن الدولي الذي صدقت عليه روسيا.