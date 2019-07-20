الجيش الروسي يتسلم معدات الهندسة العسكرية الحديثة

تسلمت وحدات الهندسة التابعة للجيش الثاني والمرابطة في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي عربات " بي بي-91 " الخاصة بمد الجسور العائمة.



وقال قائد الجيش الثاني اللواء، أندريه كولوتوفكين، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية، إن المعدات الحديثة التي تسلمها المهندسون العسكريون ستزيد من قدرة الجيش على المناورة، والانتقال السريع من مكان إلى آخر، وعبور الموانع المائية العميقة والعريضة. وأضاف أن فوج الهندسة العسكرية يحتاج الآن إلى ساعتين فقط لمد جسر عائم بطول 250 مترا، حيث تنقل أجزاء الجسور العائمة بواسطة سيارات "كاماز-53501" التي تتميز بقدرة فائقة على عبور الموانع.



وتابع كولوتوفكين أن جيشه تسلم كذلك منظومة هندسية حديثة متخصصة في إصلاح المدرعات، وإعادتها إلى ميدان المعركة في أسرع وقت ممكن، إلى جانب منظومات "فيربا" النقالة التكتيكية الحديثة للدفاع الجوي.