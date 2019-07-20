بعد ظهورها أمام الرئيس.. والدة هديل: لُقبت بأم كلثوم وفخورة بوقوفها أمام السيسي

"صوتها شبيه بكوكب الشرق، بدأت الغناء عندما كانت في الحادية عشر من عمرها، دخلت العديد من المسابقات وحصلت على عدة جوائز منها"، هذه هي هديل ماجد من ذوى القدرات الخاصة.



صعدت هديل صاحبة الـ 25 عاما أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الشباب السابع وروت حكايتها وتحدياتها.



من جانبها، قالت والدة هديل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هذه هى المرة الأولى التي تلتقي فيها هديل بالرئيس السيسي وتشعر بفخر كبير وفرحة عارمة.



وتابعت: "اكتشفت موهبة هديل في الغناء حينما كانت في الصف الإعدادى، وتحب أن تغني لكوكب الشرق حتى لُقبت بأم كلثوم لكن واجهتها العديد من الصعوبات، وتحدت مشكلتها البصرية، واعتمدت على سمعها بشكل كبير".



وأضافت "عندما التحقت هديل بالثانوية العامة درست دراسات حرة في الموسيقى، وبعد تخرجها من كلية الآداب قسم الفلسفة تدربت في قاعة سيد درويش تحت إشراف الدكتور أحمد سعد أستاذ الغناء في المعهد العالي للموسيقي العربية، واستمرت في تلقى التدريبات لمدة أربع سنوات".



وشاركت هديل في العديد من الحفلات، وكانت بدايتها الفعلية في الملتقي الدولي لذوي القدرات الخاصة (أولادنا) مارس 2017، وحصلت على جائزة سيد مكاوى للغناء عن بلادها مصر.